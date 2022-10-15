無黨籍新竹市長候選人黃源甫日前曾在聯歡晚會等場合，送出價值約200元的洗鼻器給選民，拜託選民支持他，新竹地檢署接獲線報後，於14日持搜索票搜索黃源甫住處，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，訊問後認定黃源甫行賄罪嫌，以新台幣10萬元具保候傳並限制住居。

今年68歲的黃源甫為留日耳鼻喉科專科醫師，對於從政相當有理想，幾次挑戰公職人員選舉未果。黃源甫從日本媒體得知鼻腔沖洗可達到防疫作用，於是從今年5月起積極宣傳洗鼻效用，親自到社區教學，並自費添購洗鼻器發送。

不過就在黃源甫已登記參選新竹市長後，竟在9月期間，利用聯歡晚會等場合，發送價值約200元的鼻腔清洗器予投票權人，進而尋求選民支持他參選市長。新竹市地檢署接獲情資後展開調查，由檢察官劉怡君指揮新竹市警察局第三分局、新竹市調查站、新竹市專勤隊、檢察事務官等偵辦。

查賄團隊於14日持法院核發的搜索票搜索黃源甫住處，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15 人到案，新竹地檢署動員 5名檢察官協同訊問，認為黃源甫涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪嫌，訊後以10萬元交保並限制住居，其餘人則請回。

新竹地檢署呼籲候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。距投票日僅剩40餘日，新竹地檢署秉持強力查賄就是最佳反賄的理念，全力投入查賄制暴工作，也鼓勵民眾勇於檢舉賄選，共同端正選風。