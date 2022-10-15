儘管中美科技戰不斷升溫，加上中國嚴格的疫情防控令許多外企輒有煩言，但深耕中國市場多年的德國車企仍持續加大布局。福斯汽車集團（Volkswagen AG）日前表示，將投資超過20億歐元在中國建立合資企業，藉此布局自動駕駛領域。

華爾街日報報導，福斯汽車旗下的Cariad軟體公司，將與北京地平線機器人技術研發有限公司（Horizon Robotics）合作。福斯汽車表示，Cariad將是合資公司的大股東，擁有60％的股份，集團將對地平線機器人投資10億歐元，並對新的合資公司投資13億歐元，交易將在2023年上半年完成。

公開資料顯示，2015年成立的北京地平線機器人技術研發有限公司，為一家汽車智慧晶片公司，為奧迪、理想汽車和上汽集團等客戶提供解決方案，其投資者包括比亞迪和長城等中國車企，以及英特爾等科技巨頭。

福斯汽車表示，該合資公司將開發新技術，將自動駕駛的多種功能整合到單一晶片，但這些晶片將僅供應中國市場。新晶片將提高系統的穩定性，並可節約成本及降低能耗。

報導指出，目前福斯與高通、意法半導體有合作關係，而在中國成立新合資公司後，意謂著福斯集團在北美、歐洲和中國市場都各自擁有一家供應商。福斯中國執行長Ralf Brandstaetter對此表示，與高通的合作關係不同，福斯與地平線機器人的合作，將對福斯集團軟體公司Cariad產生積極作用，相關技術將在福斯集團內部共同使用。

業內人士認為，在新能源汽車領域，福斯電動車在中國市場的表現落後於比亞迪和特斯拉。因此與中國供應商加強在軟體產品上的合作，成為福斯可採取的追趕手段之一。