經濟部長王美花於美西時間14日率團訪問美國加州矽谷，拜訪數家世界級科技大廠，獲得美商高階主管高度興趣，此行預計可帶回美方對台研發投資及訂單達新台幣300億元以上。

為深化臺美經濟關係、幫助臺灣廠商創造商機，經濟部長王美花率團訪問美國，拜訪輝達（NVIDIA）、應用材料（Applied Materials）、思科（Cisco）、新思科技（Synopsys）等公司高層交換意見，尋求更多半導體供應鏈、實質技術及人才交流合作項目，並介紹臺灣的研發投資環境與措施，獲得美商熱烈響應，將持續增加在臺的研發投資金額，並與半導體設計軟體領導廠商新思科技簽訂合作協議。

經濟部部長王美花首站到訪NVIDIA，與創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談。王美花部長讚許NVIDIA是全球第一大GPU領導業者，在半導體及AI人工智慧領域引領全球產業，長期和臺灣產業在合作關係緊密。在全球供應鏈重整的趨勢下，期盼未來能擴大雙方AI人工智慧前瞻技術研發及人才交流合作，持續深化在臺技術研發與創新，攜手臺廠共同進軍國際市場。

在半導體設備方面，經濟部部長王美花則前往拜訪全球最大半導體設備及顯示器製造商Applied Materials，由總裁暨執行長Gary Dickerson親自接待，指出臺灣於全球半導體產業中地位舉足輕重，Applied Materials長期投資臺灣，不僅於新竹設立全球最先進的技術培訓中心，在臺佈局並持續擴大亞洲零組件物流中心規模，長期深耕半導體及顯示器供應鏈在地合作，可望成為進一步強化臺美半導體及顯示器產業合作之契機。

在下世代通訊產業的合作議題上，經濟部部長王美花拜訪網路設備大廠Cisco，與全球創新長暨資深副總裁Guy Diedrich就深化臺美產業鏈合作的議題上進行意見交流。Diedrich指出順應通訊產業朝向高速化及大資料量化．Cisco將持續擴大在臺各項投資，如矽光子技術研發等等，並和臺灣半導體產業與學研單位建立更緊密合作關係，提升雙方在次世代網通伺服器設備的全球競爭力。部長指出，基於臺美雙邊產業的互補性，期待Cisco與臺灣晶圓代工、封測產業在既有緊密供應鏈關係之外，能夠更深化到研發合作，共創下世代半導體產業新契機。

針對電子設計自動化軟體(EDA)工具的商機合作及人才培育，經濟部部長王美花與全球第一大EDA供應商新思科技(Synopsys)董事長Aart de Geus進行拜會。王美花表示，Synopsys是臺灣半導體產業發展的重要策略夥伴，在先進製程與台積電合作是強強聯手且雙方互利，期待Synopsys可以協助臺灣IC設計業者進一步提升競爭優勢，成為世界領先。在王美花的見證下，工研院與Synopsys簽訂合作備忘錄，未來將就臺灣晶片設計及人才培育等項目擴大合作。

經濟部部長王美花表示，美國是我第3大外資來源國，臺美雙方在經濟、產業等面向關係密切，去年12月，臺美共同宣布建立「科技貿易暨投資合作架構」，促進雙方在關鍵領域中的合作，對臺美經貿發展具有指標意義。本次美西之行聚焦臺美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性，相信未來可進一步深化美國重要高科技公司與臺灣產業的連結，助力臺灣產業發展。