總統蔡英文特別準備象徵「平安」的蘋果，分送給指揮中心同仁，也特別拿了一顆送給行政院長蘇貞昌。（圖取自指揮中心）

中央流行疫情指揮中心成立屆滿1000天，今舉辦「千錘百鍊 蘋安幸福」活動，邀請防疫總統蔡英文親自蒞臨指揮中心，並特別準備代表平安的「蘋果」發送給防疫團隊。指揮官王必勝特別提到，自己已將蘋果送到前指揮官陳時中手中，他非常想念大家，現在他在另一個跑道上努力，我們都會懷念他！

蔡英文總統（右）行政院長蘇貞昌（左）15日出COVID-19防疫1000天活動-千錘百鍊、蘋安幸福 活動，結束後二人ㄧ起離開。（季志翔攝）

指揮中心自2020年1月20日三級成立以來，同月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。指揮中心今舉辦成立千日活動，除蔡英文外，行政院長蘇貞昌、行政院首席防疫顧問張上淳、衛生福利部部長薛瑞元、指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩、社區防疫組副組長楊靖慧、疾病管制署北區管制中心科長張芳梓、疾病管制署北區管制中心護理師江筱璇，以及數十位指揮中心同仁出席。

蔡英文致詞時表示，這是自己第9次來到指揮中心，而各位夥伴在這裡待了整整1000天，令人敬佩，感謝大家為台灣拚了1000天，這段日子以來防疫難免受到批評和質疑，我們都虛心接受、深切檢討，但是台灣的防疫成績不只在國際上獲得許多稱讚，各項數據上也表現得非常值得被肯定。

蘇貞昌表示，這個病毒起於武漢，肆虐全球，台灣距離最近，被認為一定會受害最慘，但我們最先啟動登機檢疫、最早成立指揮中心，到現在是第1000天，今天特別感謝指揮中心所有夥伴和全體國人同胞，大家齊心合力走到這，「指揮中心這一路走來，何止千錘百鍊，而是千錘百萬鍊」。

指揮官王必勝表示，整個防疫過程大致可分為3個階段，阻斷傳播期、提升免疫期、病毒共存期，一開始因為沒有疫苗，要阻斷病毒進入社區，一年365天內有252天零確診紀錄，第二個時期曾發生本土疫情，但在108天後重新歸零，接著是Omicron變異株出現，全世界傾向和病毒共存，今年4月也開啟新台灣模式，10月13日國境解封，「但不代表防疫結束，我們還會繼續努力！」

王必勝回憶，疫情之初他親自率隊，和3名醫師、9名護理師赴湖北武漢接回國人，臉上留下光榮的印記，讓大家印象深刻，現在想起來實在很累，他笑說「最後悔的事是沒有聽同仁的話，把尿布穿上去，到最後很痛苦，這是很難忘的經驗」。

王必勝也特別提到陳時中，「我們沒有忘記這個人，陳前部長在指揮中心帶領我們908天」。他透露，昨天將總統送的蘋果送到陳時中手上，他很想念大家，現在他在另一個跑道上努力，我們都會懷念他！