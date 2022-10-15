中研院前院長李遠哲12日在網路節目專訪爆料，他過去曾針對溫室氣體排放議題與總統蔡英文交換意見，蔡英文則回應「2024年以後不是我的事，是下一代的事」，引發爭議。對此，前民進黨立委李俊毅直言，李遠哲這番話的影響力超過民進黨台北市長參選人陳時中帶來的仇恨值，他認為整個基層的選舉「提前結束」。

李俊毅14日在政論節目《少康戰情室》中表示，所有國家領導人卸任前都在追求歷史定位，他雖不知道蔡總統的歷史定位、自我要求是怎樣，但他認為，現在這時刻是關鍵時刻，整個九合一選舉若台北、桃園輸了，蔡總統真的是提前跛腳，威信、領導力會有很大的打折。就在重要時刻，李俊毅認為，李遠哲竟然把不應該公開的話公開出來。

此外，針對李遠哲說為賴清德擔心，李俊毅說，顯然民進黨2024的內鬥已經白熱化、檯面化了，這是相當危險的事。李俊毅認為，國民黨批評民進黨腐敗很久了，也無傷執政的一個基礎，但李遠哲還有所引出的一些批評「這個就不得了了」，這個有點像內爆，由內部爆出來，其影響超過陳時中所帶來的仇恨值，「整個基層的選舉提前結束」。