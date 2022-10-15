台電期望藉由敦親睦鄰自行車活動推廣節能減碳觀念，以促進地方節能永續、推廣慢活(圖／台電塔山電廠提供)

台電金門塔山電廠為響應鄉土教學紮根計畫及敦親睦鄰活動，今(15)日一早在金門文化園區舉辦2022「活力塔山 點亮金門」自行車活動，吸引600多名鄉親熱情參與，期望藉此推廣節能減碳活動，以促進地方節能永續、推廣慢活觀念。

這項活動由台電塔山電廠主辦，金門區營業處、金沙鎮公所及低放選址溝通中心金門溝通小組共同協辦。塔山電廠表示，舉辦「活力塔山 點亮金門」自行車活動已邁向第七年，今天一早在金門文化園區前廣場便聚集約有600百多位參加鐵馬行的民眾，聲勢浩大、熱鬧非凡。此次活動以騎自行車的方式接觸大自然，近距離體會金門自然生態與文化之美。

活動由新任廠長楊清煌主持，在金寧中小學寧鼓隊及烈嶼國中舞獅陣的精彩表演下揭開序幕。雖受新冠肺炎疫情影響，仍吸引大批鄉親踴躍參與。活動路線共22公里，途經台電太陽光電園區、洋山淨水廠、洋山海堤、述美國小、官澳海堤、官澳風獅爺、后扁風機、碧山睿友學校、陽瞿老街及金沙水庫等金沙鎮特色景點。

台電表示，金沙鎮是金門一個有文化底蘊的鄉鎮，擁有金門最多尊風獅獅，造型各異、風采獨具，為金沙鎮珍貴的代表性文化資產。塔山電廠希望藉此活動讓參與人員了解台電公司在金沙地區建置之再生能源(太陽能及風力發電)，在高粱穗紅時節一併欣賞金沙地區的自然美景及金門縣文化局文化園區完整保存之歷史民俗文物，也希望利用此次機會推廣節能減碳活動，為打造「金門低碳島」盡一分心力。