國防部部長邱國正日前坦言，兩岸局勢40年來最嚴峻。退役海軍中將、海軍軍官學校前校長金豐鄉則認為，台灣須秉持「避戰加上備戰」作法，若無法守住海戰讓對方上岸，無論最後輸贏台灣土地都將被毀滅，所謂「拿掃把打到最後一兵一卒」的說法，實在非常荒謬。此說法掀熱議，不少網友悲喊：「我又沒投給民進黨，憑什麼我也要被拖下水？」

香港媒體《中評社》昨（14）日報導指出，金豐鄉13日在兩岸圓桌論壇協會舉辦的「美中戰略競爭關係下，台海局勢的挑戰與台灣的未來」論壇表示，台海一旦發生戰爭，唯有守住海戰不讓戰事擴及台灣本島一途，否則若讓對方上岸，台灣無論打贏、打輸都是被毀滅的，就完全沒意義了。

金豐鄉強調，對台灣最好的方式應該是「避戰加上備戰」，即便發生戰爭，也應利用海峽的優勢，不讓戰事發生在台灣本島上，否則不論輸贏，台灣這塊土地都是毀滅的。之前有人討論解放軍入台後要拚死打巷戰，行政院院長蘇貞昌甚至說要拿掃把打到最後一兵一卒，這都是非常荒謬的想法。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「哭啊！我又沒投給民進黨，憑什麼我也要被拖下水？」「真的想哭，讓那些喊抗中保台的年輕人去打仗啊！關我什麼事？」「每個人都有自己的想法自由，本人絕不會為塔綠班政權上戰場」、「兩岸開戰，漁翁得利的絕對是美國，由俄烏戰爭可知」、「兩岸關係越來越緊張，老百姓卻一點警覺都沒有，尤其是那些只知小確幸的年輕人」、「台海如果發生戰爭，民進黨這些政客應該會全部消聲匿跡」。