看來籃網後衛班西蒙斯跟前東家七六人之間的恩怨已經無解了！班西蒙斯最近接受《ESPN》專訪，談到自己跟七六人之間的恩怨，除了強調自己從來沒有跟恩比德真正說過話，更等不及想要打11月22日籃網作客遭遇七六人的例行賽，甚至直接爆粗口。

「自從2020-21年球季結束之後，我從來沒有跟恩比德講過話，我們從來沒有真正聊過天，」把話講得很決裂的班西蒙斯表示，「所以我們兩個早就沒有任何關係，我們之間有友誼嗎？我對他沒有任何的憤怒或恨意，他就是他，我就是我。」

「他X的！我已經完全等不及想要去打11月22日作客費城的例行賽了，」班西蒙斯說，「對我來說，每件事情都是一種讓我從中學習的經歷，我之前從來沒有碰過交易後遭遇前東家這種事情，所以我必須面對，也想去費城比賽，證明別人是錯的。」

班西蒙斯相當清楚等到11月22日這場例行賽的現場，勢必面臨鋪天蓋地的敵意，「那裡是一個充滿敵意的地方，我被那裡選中，最終結束的方式也讓他們很不開心，但這就是籃板，難道不是嗎？那裡就是費城。」