以62轟打破美聯單季全壘打紀錄的「法官」賈吉(Aaron Judge)，洋基球迷寄望他在季後賽大展身手，不過賈吉前2戰面對守護者卻只繳出8打數吞7K沒有安打的慘淡成績，根據美媒《ESPN Stats & Info》數據，賈吉生涯在季後賽4度單場被三振4次，而且對手都是守護者。

洋基與守護者分區系列賽第2戰，「條紋軍」首局以「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的2分全壘打先馳得點，但開賽處於落後的守護者沒有氣餒，4、5兩個半局各得1分將戰局帶進延長賽，10局上半再藉由洋基傳球失誤以及2支安打攻下超前分，最終守護者以4比2帶走勝利，將系列賽扳成1比1平手。身為洋基主砲的賈吉本場5個打數沒有出現安打還被三振4次，連同首戰在內，賈吉2場比賽吞下多達7K，場邊也一度傳來洋基球迷的噓聲。

據《ESPN Stats & Info》推特指出，過去拿下聯盟全壘打王的球員當中，在季後賽只有發生4次單場吞下4K的情況，而這項不名譽的紀錄全都是由賈吉所包辦，連同他2017年拿下全壘打王的3次加上今天1次，而更加巧合的是賈吉皆是面對守護者時所創下，季後賽對戰守護者36個打數僅2安狂吞27次三振，賈吉拿這支美聯中區的勁旅一點辦法也沒有。

Players to lead their league in HR and strike out 4 times in a game that postseason:



Aaron Judge today

Aaron Judge in 2017

Aaron Judge in 2017

Aaron Judge in 2017



Judge - 4 times

Everyone else - never — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 14, 2022

儘管例行賽砲聲隆隆，賈吉生涯在季後賽的數據並不是太亮眼，出賽37場季後賽儘管有著11支全壘打，但打擊率只有2成17，上壘率也僅3成27，143個打數中吞下多達58次三振。對於賈吉在季後賽一條蟲的表現，洋基總教練布恩(Aaron Boone)並不擔心他的狀況，也相信賈吉會重新振作起來。