高雄市長陳其邁（前左二）15日出席在前鎮區舉辦的高雄市嘉義同鄉會會員大會，他懇請民眾支持。（林瑞益攝）

中選會14日公布候選人財產，高雄市長陳其邁的財產比國民黨高雄市長候選人柯志恩的財產還多，陳其邁15日說，理財一向是太太處理，小孩還在念書，一般家庭開銷由他負責，理財都交給太太處理。

高雄市長陳其邁15日到前鎮區出席嘉義同鄉會第13屆第2次會員大會，對於中選會公布財產，陳其邁說，太太對理財專業，還有醫療工作，理財都交給她打點，自己負責子女與家庭的開銷，從他擔任民代開始就是這樣。

至於競選辦公室已經就緒，何時開始請假？陳其邁說，會按照規定辦理，目前還有一些市政要推動，不要讓市政因為選舉而耽誤，到了請假的時間會依相關規定辦理。

陳其邁今天的行程滿檔，他說，就利用時間休息。不管有沒有選舉，周六、日都比較忙。對他而言，腳踏實地的感覺比較實在，多跑才能更接地氣，了解民眾的需求。

高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘也公開表態相挺陳其邁，高呼陳其邁凍蒜。陳其邁除感謝外，也誇獎蔡崇銘很會演講，以後選舉要來站台。

此外，高雄市前議員蔡媽福在會中不滿嘉義同鄉會主辦方沒有介紹他，大聲抗議，高雄市長陳其邁在台上致詞時巧妙化解尷尬，請大家用掌聲支持蔡媽福。