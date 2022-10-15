長期生活飲食習慣不佳，恐會造成身體負擔，胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，一名體態較豐腴的60歲患者同時罹患乳癌及大腸癌，透過化療、開刀及定期追蹤，恢復良好，但婦人還有嚴重的脂肪肝和糖尿病問題，追問婦人的飲食習慣才知道，婦人平時最喜歡吃夾心巧克力、豬肝香腸、花生夾心酥，令錢政弘搖頭說，「再吃下去遲早得肝癌」。

錢政弘近日於YouTube《健康2.0》指出，婦人7年前罹患乳癌第三期，經化療、定期追蹤恢復良好，但3年前又檢查出大腸癌第二期，因發現得早，透過開刀、追蹤後也沒有大礙，術後定期到醫院回診，腫瘤科醫師請她去照超音波，錢政弘驚覺有異說，「腫瘤科醫師可能覺得妳還有風險」。

錢政弘看了婦人的病歷，發現有嚴重脂肪肝、糖尿病，其中糖尿病會使罹患大腸癌機率增加30%。錢政弘追問婦人平時的飲食習慣，婦人才說自己最喜歡吃夾心巧克力、豬肝香腸、花生夾心酥，令錢政弘聽了猛搖頭說，「除了基因問題外，自身的生活習慣要改變，這3種食物繼續吃下去，遲早會得肝癌」。

錢政弘表示，乳癌、大腸癌都和基因有關係，若父母都有大腸癌病史，罹患大腸癌的機率會比一般人多4倍。另外如果有乳癌、子宮內膜癌、甲狀腺癌或肝癌等，也會增加大腸癌風險，因為這些病症都有相同的缺陷基因，此時若飲食習慣不佳，就會造成多種癌症同時發生。錢政弘提醒，許多疾病及早發現，大多都能控制，但正確的方式還是要從生活、飲食上做改變。