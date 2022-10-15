藝人陶晶瑩8月將女兒荳荳送回美國讀書後，自己日前也飛到美國陪伴女兒，不時會在YouTube頻道分享當地發生的日常，昨(14日)更新影片時，她透露和女兒去超市採買的路上，居然遇到兩匹郊狼走在住宅區的街道上，嚇得母子倆冒出一身冷汗。

陶晶瑩在更新的影片中，主要介紹美國人常去的知名超市，更透露經營風格偏過季商品店，因此帶著女兒到裡面購物順便挖寶，就在開車前往超市的途中，突然被對向女駕駛狂按喇叭，一開始還疑惑對方為何一直跟她按喇叭，想說會不會是認識的人，沒想到搖下車窗後，才知道對方是要提醒她「前方有兩匹郊狼」。

陶晶瑩得知狀況後，也分享友人出門時曾遇過郊狼的經驗，甚至一開始還誤以為只是狐狸，沒想到才剛講完，女兒荳荳就立刻發現郊狼出現在不遠處，讓陶晶瑩驚呼：「它居然出現在社區裡了」，荳荳則是難掩驚恐直呼：「快跑快跑」，隨後母子倆便趕緊驅車離開。

根據《聯合報》報導，陶晶瑩坦言會讓女兒在美國念到大學畢業，不過談到學費和開銷，她透露千萬元只是學費，其他開銷加總則是不敢算，尤其女兒即將升高三，更有幫她請家教的打算，預計將會是另外一筆不小的花費。