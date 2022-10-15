民眾黨立委蔡壁如遭德明財經科大判定碩士論文有違學術倫理，遭撤銷學位，蔡壁如昨(14日)晚發聲明表示，即日起辭去立法委員職務。對此，無黨籍新北市議員參選人李正皓認為，蔡壁如辭立委唯一原因，就是她在黨內的「人和」問題。他說願意幫忙蔡壁如分散砲火的黨友寥寥無幾，這樣的狀況要保住官位也難。

蔡壁如8月遭檢舉碩士論文抄襲，德明財經科技大學13日認定違反學術倫理，撤銷其碩士學位。蔡壁如昨天上午召開記者會表示，若真有瑕疵不能被接受，將請辭立委，不到12小時，昨晚在臉書宣布辭去立委職務。蔡壁如辭立委後，將由其顧問、「新光集團大公主」吳欣盈遞補。

李正皓昨晚在臉書針對此事表示，蔡壁如辭立委唯一原因就是她在黨內的「人和」問題。他提及，論文抄襲可大可小，蔡並非候選人，理論上戴上鋼盔後，全黨策應、分散砲火，這個議題要輕騎過關並不難，但偏偏鋼盔蔡早戴好了，但回頭一看，願意幫忙分散砲火的黨友卻寥寥無幾，這樣的狀況要保住官位也難。

不過李正皓認為，值得誇獎的是蔡壁如這個民眾黨的指標人物，已經樹立「新政治的典範」，但抄襲門不會到此為止，後面還有續集，「希望民眾黨其他參選的小雞們也能遵從蔡樹立的典範，維護民眾黨新政治的這塊招牌」。