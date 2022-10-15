高金素梅要求唐鳳回答這3個問題，唐卻始終未正面回答。（圖／本報系影音截圖）

高金素梅質詢唐鳳的影片，湧入超過9萬次觀看、320則留言，網路迴響熱烈。（圖／截自《中時新聞網》YT畫面）

【全程字幕】批數位部伸手管控網路！唐鳳不耐煩三度跳針「這句話」 高金素梅怒轟：官腔官調

立委高金素梅11日質詢數位發展部部長唐鳳，是否贊同總統及政要畢業論文列為機密封存30年等問題，唐卻始終未正面回答，更以狀似不耐的態度三度跳針喊「我是在回答您的問題」、「回答委員的問題」，讓高金直言「天才跟魔鬼就是一線之間」，痛批沒想到唐那麼快就學會了官腔官調。此影片在網路瘋傳，觀看次數超過9萬次，大批網友怒嗆唐目中無人、言行誇張。

高金素梅11日質詢接連問唐鳳，是否仍支持「政府公開透明」的理念、初心有沒有改變等問題，唐卻不斷講述數位發展部中的「民主網絡司」取名由來、建立宗旨等，未正面回答問題，讓高金不滿道：「非常遺憾，部長，您是大家所認為的天才，可是你的油嘴滑舌讓我非常的意外。沒有關係，我再提醒你，你不回答我剛剛問你的幾個重要的問題，你不回答沒關係。」

高金素梅最後秀出投影片，強調要唐鳳立刻回答以下幾個問題：「您贊同總統和政要的畢業論文可列為機密封存30年嗎？」「您贊同人民納稅錢購買的疫苗價格列為機密嗎？」「您贊同進口的天然氣價格列為機密嗎？」唐卻不斷「跳針」喊「我是在回答您的問題」共三次，態度似顯不耐，讓高金忍不住動怒嗆「沒有啊！」並重複問題。唐則再度喊「回答委員的問題」，高金痛批唐並未回答問題，「很遺憾，唐鳳部長，我必須提醒您，天才跟魔鬼就是一線之間，我沒有想到你這麼快速就在這邊官腔官調，我以為你很很直率地回答我你的核心價值，但是你並沒有。」

該質詢影片在網路瘋傳，截至發稿時間觀看次數已達約92000次，更湧入超過320則留言，網路熱度極高。網友紛紛表示：「唐鳳真的目中無人，竟敢這樣回應立法委員的質詢，真是太囂張了！」「看到唐鳳這回答，拳頭都硬了」、「天才和魔鬼只在一線間，這些政治天才心術不正就變成魔鬼了」、「院長和唐鳳根本沒有回答委員的問題，胡扯一通」、「感恩高金的抽絲剝繭，讓人家看清政府的低劣操作手法」、「不得不佩服金素梅從一個歌手轉戰政治還這麼認真，是個有做功課的立委」。