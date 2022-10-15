天王周杰倫早年和天后蔡依林有段雙J戀，兩人還一度在周杰倫演唱會上驚喜同台，嚇瘋粉絲，但2015年周杰倫跟昆凌結婚後，雙方各有各的幸福。由媒體人轉型成為作家的「莎莉夫人」今(15日)稍早談到這話題，表示聽聞很多人說如果自己是周杰倫，最後也會選昆凌，但她抱持不同意見：「我認為當蔡依林比較有保障。」

莎莉夫人稍早發文表示，過去就向網友呼籲過，不要在該努力脫貧的年紀只想著脫單求愛，她認為這世上只有少數的女生可以靠婚嫁麻雀變鳳凰，大多數的情況是在經濟還沒穩定時投入婚姻，沒帶來救贖反而帶來災害，很多人都想找到避風港，但實際的可能是「我們都有可能就是避『風』港，想避開的那陣風。」

莎莉夫人說，媒婆總會說女孩子不要事業心太強，男人只喜歡溫柔聽話的人，她最討厭聽到別人說：「女孩子不要太強，太強會嫁不出去」，猶如周杰倫最後選擇了昆凌，然而莎莉夫人認為，一個人如果有滿滿的麵包，就不會羨慕別人，更不需要靠別人的給予，就沒愛情還能依自己喜歡過想要的日子，如果不懂得提升自己、又沒有愛情接濟，這樣的人生才是真正的悲慘。

近年社會對婚姻的觀念開放，莎莉夫人也坦言身邊出現越來越多女生寧願自己賺好前，也不要靠另一半，俗話說怎麼來就有可能怎麼去，如果榮華富貴都看別人的眼色，那麼「拿人手短，吃人嘴軟」，未來對方如果外遇，自己可能就得隱忍，「當妳認定自己才是最穩當的靠山，有錢的妳，住在自己買的城堡裡，就是最安全的避風港。我愛蔡依林！」。

對此，好友黃大米說：「蔡依林應該也會選當天后~~而不是嫁給某某某」，主播連昭慈回應：「和疼愛自己又富有的男人結婚是萬中選一；但能成為天后是千萬中選一」，其他網友說：「同意，自己的能力就是自己的靠山」、「婚後的昆凌也漸漸在累積自己的價值了，so…自己的城堡自己蓋！！」