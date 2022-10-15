不少房東出租房子都會附帶家具，但有不少裝潢令租客搖頭。一名女大生表示，舊沙發、木製梳妝台、映像管電視與舊型冷氣機都是她心目中的沒用家具，因為實用度很低，貼文引起網友討論，不少人認同直呼「電視」真的雷，因為現在很少人看電視，放在房間裡只覺得超占空間。

一名女大生日前在Dcard上發文說，大部分房東租屋的時候，都會添購一些家具來布置房間，但有4款家具，她真的認為超級雷，分別是舊沙發、木製梳妝台、映像管電視與舊型冷氣機。

女大生指出，舊沙發的美感她真的不懂，感覺只有回阿公阿嬤家才會看到；木製梳妝台則是舊到不想用，不如直接給一張書桌還比較順眼；映像管電視雖然可以看第四台，但那個畫質真的令人不敢恭維，感覺可以直接放到博物館裡展覽；最後則是舊型冷氣機，耗電又不涼，看房的時候看到，想住進去的念頭直接消散一半。

貼文引起網友討論，其中最多人點名的無用家具竟是電視。「電視+1 本來想說可以接HDMI，多個電腦螢幕，結果太老舊各種掉幀撕裂」、「電視第一名，就算是液晶也用不到」、「租房的時候，房東還強調有新買的液晶電視，但我根本不看電視，只覺得超擋路」、「平常根本沒在看電視、這次租房直接叫房東把電視搬走」。

除此之外「舊型冷氣」也被許多網友點名，不少人坦言，這種冷氣多吹一陣子，收到電費帳單的時候真的會哭死。「舊型冷氣，電費吹下來真的會哭死」、「舊型冷氣，電費貴到靠北」。