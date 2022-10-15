通知金融帳號涉詐欺 退休經理慘遭詐騙1500萬

小心詐騙！中市警局統計，中市今年1至9月獲報「假檢警」手法詐騙案有46件，被騙總金額3000多萬元。警方今天表示，已退休的66歲陳姓經理先後接到自稱是戶政事務所、檢警電話，聲稱他的金融帳號涉嫌詐欺及洗錢，要求將帳戶現金全匯進「監管帳號」，林男信以為真，被騙走1500萬元，損失慘重。
警方調查，陳男從經理職務退休，原積蓄頗豐，月前在家接到自稱是桃園戶政事務所人員來電查證指稱，接到民眾持他的身分證影本及委託書要申請戶籍謄本，陳男回覆「無此事」，對方告知將協助報案。
不久，陳男接到自稱李姓警官來電，告知他的帳戶涉嫌詐欺及洗錢，將以電話製作筆錄，並由檢方分案調查，以免人遭收押、財產遭查封。
陳男一時驚慌，與對方加入Line好友，並依指示將帳戶內的基金及股票、保單全部變現，將錢匯進對方提供的檢方「監管帳戶」，對方並以「偵查不公開」，要求不得告知親友。
直到2周後，家人向他調借現金，因他無錢可借，追問赫然發現遭到詐騙。陳男報案後，經警方清查發現帳戶內款現已遭詐騙集團提領一空，損失約1500萬元。
台中市警局刑大表示，根據統計，中市今年1至9月期間獲報「假檢警」手法詐騙案多達46件，共遭詐騙3000萬元。警方分析，遭詐騙對象以65歲以上老人居多，詐騙手法前3名為「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」等，呼籲民眾多關心、提醒家中長輩或獨居老人防詐，以免掉進詐騙集團陷阱。
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