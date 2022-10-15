美國國務院與國防部今天宣布，美國將再向烏克蘭提供7億2500萬美元（新台幣233億1962萬元）的軍事援助，運送彈藥與軍事車輛，以增強烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的能力。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，「俄羅斯對烏克蘭各地的平民發動殘酷飛彈攻擊」，且「有愈來愈多證據顯示俄軍採取暴行」，美國因此提供這筆軍援。

美國國防部在另一項聲明中說，最新方案包括更多用於高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的彈藥。

布林肯說，自拜登政府上任以來，美國提供給烏克蘭的軍援總額累積達183億美元。

這筆軍援也將包括反戰車武器、高速反輻射飛彈（HARMS）、車輛與醫療用品。

布林肯說：「在烏克蘭人民拿出非凡的勇氣與無限的決心，捍衛他們的自由與獨立時，我們將持續力挺他們。」

「我們將提供的（作戰）能力是經過縝密斟酌，以在烏克蘭戰場發揮最大作用。」