雲林縣台西鄉張姓鄉民代表候選人，涉嫌以人參滋補液向社區長照中心學員買票賄選，雲林地檢署接獲檢舉，14日搜索、傳喚、約談張嫌等14人到案說明。經檢察官複訊後，認為涉案的張嫌以及凌嫌、許嫌共同涉犯《公職人員選舉罷免法》行賄罪，15日分別諭令10、2、2萬元具保候傳。

雲林地檢署檢察官顏鸝靚偵辦台西鄉民代表第3選區張姓候選人涉嫌賄選案件，指揮雲林縣警察局刑事警察大隊、台西分局、虎尾分局、調查局雲林縣調查站、移民署雲林專勤隊組成專案小組，由檢察長張春暉與海線督導主任檢察官朱啟仁，帶領數名檢察官一同進駐台西分局。

地檢署表示，經查，張姓候選人於本月11日透過凌姓村長、許姓民眾攜帶養氣人參滋補液（含宣傳單及口罩），向五港村社區長照中心學員買票賄選，由許姓民眾將禮品送至長照中心，再由凌姓村長帶同張姓候選人向學員拜票，要求年底選舉投票給張姓候選人。

地檢署說，專案小組接獲檢舉後，檢察長及海線督導主任檢察官極為重視，共同研判案情，親自前進台西分局坐鎮，14日搜索張姓候選人住居所，並訊問張姓候選人及相關證人共14人，釐清案情後，收受禮品的丁姓民眾等11人大部分均將禮品交付警方查扣，張姓候選人訊後以10萬元具保候傳，凌姓村長及許姓民眾分別以2萬元具保候傳，其餘人則請回。

地檢署強調，檢方與警、調、政風等單位積極致力於選舉查察工作，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法。