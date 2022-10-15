中共二十大明(16日)上午開幕，中共總書記習近平今(15日)將主持召開二十大預備會議，通過大會主席團名單及議程，並由二十大新聞發言人於今午舉行首場記者會介紹情況。來自全大陸各地的黨代表均已抵京，紛紛表態「要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」「緊跟偉大復興領航人」。

中國共產黨第二十次全國代表大會明日上午十時揭幕，來自各省、直轄市、自治區，以及中央機關、港澳機關、解放軍的2千9百多名黨代表，將審議習近平的中央委員會報告，以及中紀委工作報告、黨章修正案等重要文件，並選出新一屆中央委員會。

習近平今日將主持召開二十大預備會議，通過大會主席團及主席團常委名單、大會秘書長人選，確認大會開幕及閉幕日等議程。按照慣例，主席團常委包括已退休的政治局原常委，前總書記江澤民、胡錦濤等元老會否在二十大亮相，備受關注。

預備會議結束後，二十大新聞發言人今午4時半將在人民大會堂舉行記者會，介紹大會準備工作、實際與會人數等，並回答中外媒體問題。由於疫情關係，記者只能在北京新世紀日航飯店的二十大新聞中心，透過視訊向發言人提問。

全體二十大代表昨已全數抵達北京報到。上海黨代表昨天抵達，《解放日報》引述代表們稱，「在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。」

「兩個確立」即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。周三（十二日）閉幕的十九屆七中全會，強調「兩個確立」對中華民族偉大復興具有決定性意義。外界預料「兩個確立」將寫入黨章。