一名男物流士在臉書發文表示，自己的工作內容需要北中南到處跑，怎料老婆迷上定位App之後，他天天被老婆質疑，甚至連到公墓附近送貨時，老婆也會問他「跑去那邊做什麼？」，讓原PO痛批這種App害了多少家庭失和，貼文曝光後引發熱議，網友們留言勸：再忍忍，這軟體快結束營業了。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文痛批「到底是哪個吃飽太閒的傢伙設計這個定位App出來的？」，原PO表示自己是一名食品物流士，平時需要北中南到處跑，不過自從老婆迷上這個App後，無時無刻都在查勤，讓他不堪其擾。

網友附上他與老婆的對話，老婆問他「在寒舍酒店幹嘛？」，他回「在寒舍附近店家送貨！」，又問「你在水雲端旗艦館幹嘛？」，他回「我沒在水雲端阿…我在附近送貨！」、「不信我開視訊給你看！」，甚至還問「你跑去台中市第一公墓做什麼？」，他回「附近送貨阿！難不成是要去撿骨嗎？」，對於每天都上演這些查勤質疑的戲碼，讓原PO無奈表示「是我的職業有問題？還是我的手機有問題？」，痛批這種App「差點害了多少家庭失和嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友們留言勸：再忍忍，這軟體快結束營業了。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「你老婆看起來比較閒」、「我也有冰棒，我並沒有緊迫盯人啊！有問題的是她」、「有沒有一種可能是她單純想確認你是不是在回家的路上」、「可是我曾經用它抓包2個前任偷吃」、「再忍忍，這軟體快結束營業了」、「沒關係…再撐一下下。這個APP要停止服務了」。