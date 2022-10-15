受到週二至週四的沉重賣壓影響，本週三大法人仍賣多買少，僅有投信法人小幅買超42.31億元，連續買超週數來到第17週，至於上週原本站在買方的外資，本週再度自台股提款，且單週賣超金額為9月初以來最高，達502.44億元，至於自營商連續9週賣超台股，本週調節42.38億元，三大法人合計賣超502.51億元。

進入第四季，在策略上，安聯投信台股團隊表示，第四季應是掌握台灣科技股長線投資的較佳時點。聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升等具備明確成長動能的標的，將有利於對抗短期庫存調整的風險；另一方面，資金控管仍為當前重要課題，建議擇優伺機逐步增加部位、等待基本面落底。在題材上，安聯投信台股團隊表示，可留意如矽智財、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等具長期趨勢利基的族群或標的、以及新品題材；另外，像是有些已經跌至成本價、跌無可跌的標的也可伺機留意布局機會。至於只看供需的標準品、且在上一波循環已過份漲價的族群，則須留意。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，不論美股或台股短線跌幅已深，具備反彈條件，在最新CPI公布後美股多空展開戲劇化走勢，激勵台股週五跳空開高，帶動三大類股中，電子指數週五率先收復5日均線，惟目前台股大盤仍未站上短中長天期均線，且中長期均線仍下彎，技術面仍未轉強。

孫傳恕分析，近期台股進入法說會高峰，將牽動個股走勢，指標龍頭大廠的法說與展望更為台股風向球，而整體來看，通膨回落速度與美國企業財報，仍為市場觀察美股是否能止跌築底的重點指標，隨著景氣下行風險反應期已進入下半場，在需求強弱分歧的環境下，建議透過評價選股策略，適時切入中、長期基本需求動能仍強勁的產業類股，如伺服器、網通、高效能運算、關鍵電子零組件、車用電子與本土解封受惠股的零售產業。