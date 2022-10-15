前指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中日前接受媒體專訪，稱若再有疫情，他不會選擇接指揮官，引起各界討論。對此，國民黨立委鄭麗文反酸，「如果叫你再選一次台北市長，肯定是會選的吧！」

鄭麗文昨（14）日在臉書表示，陳時中過去千方百計不讓民間捐疫苗，自己又沒辦法補足疫苗數量，導致老百姓需要的時候沒疫苗打，加上到現在還是沒有會議記錄的3+11、口罩之亂、快篩之亂、火化之亂等，所有防疫政策的失敗都顯現指揮官的無能，「全台老百姓也不會再讓你當第二次吧？」

「李秉穎近日也上節目談高端，還大爆高端價格一劑『好像1千多元』！」鄭麗文指出，陳時中去年6月在立院備詢時，稱國產疫苗採購價格單價「比750元高一點」，且比較其他廠牌價錢，AZ疫苗一劑120元、莫德納疫苗一劑450元、BNT疫苗一劑587元，「結果沒有通過三期試驗，沒有被其他國家認證的高端卻要一千多元？這也難怪指揮中心不敢公布疫苗相關資料，要封存30年、封存到陳時中一百歲！」

鄭麗文狂酸，疫情讓陳時中一時之間成了防疫的神話，但如果沒有這些光環，民進黨會讓他選台北市長嗎？「如今跌落神壇，又要說再叫你接一次指揮官，你是不會接的？但如果叫你再選一次台北市長，肯定是會選的吧」。