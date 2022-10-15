新竹市長林智堅在台大國發所在職專班碩士論文被認定抄襲，校方已撤銷其文憑，但由於此事已嚴重影響校譽，台大昨日召開教務會議，首度規定碩博士生必須繳交論文相似度比對結果才可離校，比對數據由各系所自行訂定，而校內25個碩士在職專班畢業證書均須標記為「在職專班」。相關規定自今(15)日起實施。

林智堅論文門之後，台大便展開論文比對流程，最先是在案發7月時，宣布未來學生提交畢業論文，得先通過論文原創性比對，符合系所認定標準才可口試。

至於原創性比對，則是在昨日舉行的教務會議中決議，將原創性比對要求列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，並正式列為校內規定。

台大教務處表示，校內系所碩博士生都必須提出論文相似度的比對數據，考量到每個系相似度標準不一，標準則由各系所訂立，相關制度自今日起開始實施。

據了解，其實早在校方規定各系所必須提出論文相似度比對數據前，一名台大社會科學類碩士生便透露，「被林智堅論文門燒到！」事件爆發後，師長們對於論文水平便十分要求，即便她只是一般碩二學生，也被要求要跑完比對系統，確認論文是自己親手所寫，參考資料的改寫比例與數據等方面皆沒有問題，老師們才願意簽核，並進行口試。