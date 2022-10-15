國民黨主席朱立倫昨被問到會不會邀韓國瑜助選時表示，市民、縣民最大咖，被指是暗酸前高雄市長韓國瑜。朱立倫今天出席板橋新北市議員曾煥嘉競選總部成立活動時表示，最大咖絕對是民眾，韓市長是非常重要的助選員，各地很多人都希望韓市長去幫忙，可以發揮他很大功效，我們都是助選員，秉持這樣態度，助選員扮演好助選員，最大咖就是市民。

另外有網友整理國民黨政二代很多沒當兵，朱立倫說，每一位服兵役有必要條件，不管是個人任何因素都尊重，服國民兵、替代役，每一種都表示尊重，最重要大家愛台灣、愛中華民國。