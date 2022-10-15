新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕堪稱藍營目前最強的兩大母雞，被認為未來可能搭檔參選2024。國民黨主席朱立倫今表示，國民黨就是好好做事、實實在在做事，侯市長因好好做事成為最大母雞，盧市長也是腳踏實地，媽媽市長獲得大家肯定。兩位市長都是大家典範， 昨盧市長的十全十美造勢非常成功，侯市長接下來也會帶領各縣市長好好努力爭取最大勝選。

今日新北市議員曾煥嘉競選總部成立活動，朱立倫與侯友宜先後參加沒有同台，朱立倫表示，他跟侯市長接下來有很多大型造勢都會同台，今天因為要趕到台東路途遙遠，還要經過高雄到嘉義 ，這次才會一開場就來， 侯市長也是行程滿檔。

昨日十全十美活動，有媒體指朱立倫一上台就有民眾離場，朱立倫說， 這種說法完全不意外，綠媒之前在桃園市長候選人張善政場子，兩萬五千人被說是稀稀落落，昨天活動還沒結束，就有人開玩笑說綠媒一定會說人又閃了，他在台上一清二楚，還有影帶證明，他講完話，還有盧市長，現場有多熱，滿滿人潮，他認為不要用這種招數，人民都看得很清楚。