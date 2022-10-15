選秀節目《原子少年》開播後，捧紅不少新人。然而卻屢屢有成員爆出負面消息，在網上掀起熱議。日前，「天王星」成員小孩因感情風波而退團，近日網路上又有網友貼出金星的Yori欠錢不還之文章，雖然後續表示財務已還清，但還是讓粉絲驚呼不敢置信。

近日，在社群平台Dcard的原子少年版中，有一篇題為「金星Yori 一千塊欠快7個月不還」的文章出現。文章中指出，過去曾借錢給金星幫助他償還學貸，誰料他過了說好的還款時間還是一拖再拖不願還錢，實在是忍受不了才發文公開。

網友po文表示Yori欠錢不還。（圖／翻攝自Dcard）

此外，PO文者還附上多張照片證實自己所言非虛。只見照片中可見Yori詢問：「因為我要學貸現在錢不夠，你能先借我1000嗎，我下個月5號領錢就還你」，並在之後陸續搬出確診身體不舒服、領薪水的時間、爸爸還沒匯錢等種種理由，一再地延後還錢。而原PO一開始還好言請求，直到忍無可忍才PO文，果真Yori立馬就將欠款還清，讓原PO更新事件後續時感嘆：「一發文馬上還清。」

此外，文章貼出後，也有部分網友在底下留言過去被Yori欠錢不還的故事，並將其統整。Yori也趕忙留言回應表示「經過這次教訓，已經痛定思痛，願意承擔一切責任，日後會更小心審視財務狀況，並不再犯下同樣的錯誤。也對所屬團體成員和粉絲們感到抱歉，懇求大家希望能給改過的機會，也承諾會盡快把事情解決。」