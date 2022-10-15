移民署基隆市專勤隊日前查獲11名失聯移工，從事包括賣淫在內的非法工作。（基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

移民署基隆市專勤隊日前查獲11名失聯移工，從事包括賣淫在內的非法工作。（基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

移民署基隆市專勤隊日前查獲11名失聯移工，從事包括賣淫在內的非法工作。（基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

微姓越南籍女子，今年31歲，原本在新竹當看護工，但因為積欠債務，在朋友介紹下，到基隆從事性交易工作。只不過，因為微女打扮艷麗，又經常搭乘專車進出旅館，行蹤詭異。移民署布線埋伏，日前當場查獲，並持續向上追查不法集團。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊日前接獲線報，會同機動隊於12日執行掃蕩勤務。專勤隊指出，先前接獲線報，有裝著入時艷麗的外籍女子，常常搭專車出入旅館。專勤隊查覺有異，經過長時間的布線埋伏，12日深夜當場查獲正打算開門接客的微女，現場查扣大批保險套和潤滑液，並將其帶回法辦。

專勤隊調查後發現，微女是失聯的新竹看護工，因欠債才經友人介紹下海。但微女供稱是透過通訊軟體與友人聯繫，移民署正持續擴大追查，是否有不法集團在幕後操控失聯移工賣淫。

另外，專勤隊也接獲線報，基隆市某老人安養機構疑有僱用非法看護。專勤隊會同基隆市政府社會處人員於12日進入該安養機構訪視。眼尖的移民署幹員一眼就辨識出在院區門口打掃的越南籍人士是失聯移工，現場共計查獲3名越南籍及1名印尼籍失聯移工在該安養院從事非法看護工作。

基隆市專勤隊隊長蔡政杰表示，12日共計查獲11名非法外來人士，違法滯臺外來人口對於國人及合法移工就業權益帶來負面影響，且逾期外來人口喪失合法居留權後，為求生計可能鋌而走險從事賣淫或其他不法活動，影響國內社會安全及秩序。蔡政杰也呼籲民眾，如有發現外國人可能從事不法活動，可向轄區專勤隊報案。