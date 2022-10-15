新北碧潭東岸今((15日)上午10時許發生一起落水意外。一家民間公司員工正在進行龍舟比賽，在練習過程中，龍舟遭到流水沖到下游，隊員立刻試圖掉頭，未料重心不穩當場翻船，時不慎翻船，船上人員紛紛落水，幸好都穿有救生衣，但其中2男1女隊員，遭流水沖到橋墩安全處順困待救，新北市消防局獲報後，立刻派出救難人員前往救援，順利將受困3人救回橡皮艇，3人無明顯外傷，後續已交由警方處理。