大陸網紅「小卉香香」，在抖音平台的影片向來不走性感路線吸引目光，清純可愛模樣依舊圈了不少粉絲，不過近日卻被爆料赤裸上半身跳舞、對鏡頭做出不雅動作的影片在網路瘋傳，對此，她則是駁斥傳聞並氣到怒嗆：「造謠的人你全家都死」。

近日網路流傳一段影片，只見一名女子為了讓觀眾斗內，先將自己打扮的性感豔麗，只見她下半身穿著性感丁字褲，接著便脫掉上衣，赤裸上半身跳舞，還做出各種撩人動作，更意外的是還對著鏡頭做出不雅動作，整部影片長達52分鐘，不過卻有眼尖網友認出女主角就是網紅小卉香香，由於與她平時清純模樣相差甚遠，讓眾多網友難以置信，紛紛留言詢問：「那個人是不是你」。

小卉香香否認影片女主角就是自己，接著發文怒嗆造謠者。(小卉香香抖音)

對於被指是影片中的女主角，小卉香香先是否認此事，接著怒嗆：「真的服了你們這些臭批男，一天天不務正業去看yellow視頻，還要污蔑我造謠我，眼睛是瞎了還是腦子不好使？現實過的太不幸福了是吧，網上找快，把我放在網上造謠的人你全家都死了，生出你這畜生，我呸社會的敗類」，對於自己的名譽遭抹黑感到相當氣憤。

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