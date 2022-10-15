對於疫後是否再發振興券來提振國內內需經濟？行政院發言人羅秉成表示，台灣經濟基本面良好，現在各界有振興方案的建議，國發會跟相關部會都會研究評估。此話一出引發網友爭論，有人直言「x，物價漲這麼多，這些官都只會講幹話，我們吃外面的什麼東西多變這麼貴，你們有在壓制住物價嗎？」「良好個屁」。

媒體詢問是否再發放振興券等方案提振內需？羅秉成13日表示，相關疫後振興、活絡經濟也好，國發會所提報告、相關作法已有相關因應，台灣經濟基本面良好，政府對特定產業，例如觀光業業等都有持續注意，且都有相關補助，現在各界有對振興方案的建議，這部分國發會跟相關部會會研究評估。

對此有不少網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下討論，有將近400則留言，有人認為「快發呀...窮死了...但我票還是不投民進黨」、「數字冰冷，苦民所苦，非人民之福」、「台灣經濟在民進黨執政期間哪次會說不」、「哪裡良好了？很多店家都關門了你們看不到嗎？」