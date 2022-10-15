開季17場比賽只拿下1場勝利，阪神虎在球季中後段強勢拉尾盤，最終以央聯第3位打進季後賽，不過在高潮系列賽還是遭到尋求衛冕日本一的東京養樂多燕子橫掃。進入休賽季階段的阪神虎也立即展開補強計畫，根據日媒《每日運動(デイリースポーツ)》報導，阪神虎已經開始調查游騎兵旅美投手有原航平。

攤開阪神虎的先發輪值，青柳晃洋及伊藤將司2位左右護法替球隊帶來安定感，不過西勇輝在賽季結束後取得自由球員資格、「火球男」藤浪晉太郎可能將以入札制度挑戰大聯盟，讓阪神虎下季輪值充滿變數，若補進有原航平不僅能加強先發陣容，還能夠將投球經驗傳承給陣中年輕好手。

早在2014年選秀會上，阪神虎就將首輪選秀權壓在有原航平身上，不過當時還有其他3支球隊同時指名這位早稻田大學的王牌投手，在經由抽籤後由日本火腿鬥士取得與有原航平的交涉權。

加入火腿的第1年，有原航平就以8勝獲得洋聯年度新人王，2019年拿下15勝為生涯單季最多，隔年有原航平決定挑戰大聯盟，以2年620萬美元加盟遊騎兵，只不過有原航平旅美成績始終不理想，大聯盟生涯僅3勝7負、防禦率7.57，更是2度遭到遊騎兵擺進DFA(指定讓渡名單)，結束2年合約的有原航平是否有回鍋日職的意願仍不得而知。