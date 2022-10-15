台灣燈會睽違23年後重返台北，北市府與聯華食品、CSD中衛口罩攜手合作，運用燈會主視覺延伸設計，推出「2023台灣燈會在台北」限定版零食包裝與燈會專屬口罩，共同響應邊境解封後第一個在台北的國際慶典。

「2023台灣燈會在台北」是台灣疫情解封後的首場國際大型活動，將以融入都會的「城市型燈會」，規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區。

產發局說明，醫療耗材品牌的CSD中衛，也以行動力挺2023台灣燈會，其中醫療級成人版的口罩將融入2023台灣燈會的主視覺，以台北盆地為基底，象徵承接燈會，分布在盆地中的家家戶戶點起希望的燈火，凝聚成巨大的希望光球，冉冉升空的光球綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓。

產發局表示，老牌食品企業--聯華食品今年與2023台灣燈會共同合作，除了提供旗下知名健康零食點心萬歲牌力挺2023台灣燈會，同時在燈會期間也將推出可樂果、卡迪那95℃Mini脆薯鹽味的2023台灣燈會主視覺太空限定版包裝，共同行銷台北。