A股上市的大陸四大車企之一：長安汽車，近年經營歷經起伏轉折。2018～2020年虧損逾人民幣（下同）百億元，2021年扭虧為盈後，原本打算今年8月推出新能源汽車放手一搏，卻碰上四川限電影響生產交付，導致公司股價這兩個月重挫，市值蒸發逾800億元，堪稱今年最悲情的車企之一。

新浪財經報導，以重慶為大本營的長安汽車，今年經營與股價表現頗為戲劇性。長安汽車今年股價低點落在4月底，僅為6.9元，此後隨著業績轉佳與新能源汽車「深藍SL03」8月即將交付，股價狂飆最高來到21.43元，大漲逾2倍，市值更達到2,126億元，成為A股史上第五家市值破2,000億元的車企。

然而，8月以來長安汽車股價一路下挫，截至10月11日收盤報12.16元，較前波高點大跌超過4成，市值則蒸發逾800億元。14日長安汽車收報13.17元，漲3.21％，今年累計仍上漲11.2％。

市場人士指出，長安汽車股價大跌，背後除了近期資本市場對新能源概念的熱情退潮，原本被長安汽車和投資者寄予厚望的新車款「深藍SL03」，偏偏在8月碰上四川限電，導致交付不及預期，成為股價下跌的重要原因。資料顯示，「深藍SL03」8月份交付量僅879輛，這和管理層此前宣稱的月產1.8萬輛，差距相當大。

業內人士表示，2018年前後長安汽車旗下以「長安福特」為首的合資品牌開始走下坡路，乘用車業務受到巨大衝擊。再加上自主車型叫好不叫座，銷量雖高但毛利很低，讓長安汽車開始陷入虧損泥潭。2018到2020年，長安汽車的扣非淨利潤總合超過100億元，巨額虧損迫使其不得不加速挺進新能源汽車業務。