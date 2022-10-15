兒子要遠行，心裏有些不捨，但滿心祝福。

這一回，是他自己選擇的出國充電，地點又是全新的德語區柏林，果然，兒子長大了，作回他自己了。

打從國一暑假，因參加波士頓的中學夏令營，他就愛上可以運動、不必考太多試的異鄉，前後足足待了10年。大學畢業後，他說，他想念台灣。於是，回到台北，住在家裡，也在創投公司找到差事。

在台北的第一份工作，對他來說，非常受用，從觀察學習企業家怎麼展現格局，選擇潛力標的，是極佳的職場啓蒙。

將近5年的就業時間，他小心翼翼，接受磨練，從財務報表，企劃案撰寫、到簡報募資，也參加品酒課，勤於社交，其中，悄悄加學德文作為第二外語。疫情期間，用初學來德文，和曾到台北參加藝博會的柏林畫廊老闆通信，也在有限的薪資收入中擠出小錢，買下他心怡的德國藝術家小作，參加柏林音樂廳會員。他已為他的而立之年，預作準備。

兩天前，是他上班的最後一天，同事為他慶生，兼送行，人在舊金山的老闆，又遠距施愛心，慷慨地加送他大紅包，以如此的人情味，終結第一份工作，為他的好運與圓滿高興。

陪他回西螺老家，探望阿公、阿嬤，兩老高興得合不攏嘴。小姑丈忙著外買西螺在地小吃，要給出遠門的晚輩，留住家鄉的口味與記憶。星空下的道別晚餐，令人回味無窮。

阿嬤愛孫心切，早在20多年前，緊抱1張台積電股票，任其繁衍，透過配股，手上已經有30多張股票，說是要給金孫結婚用的，近日台積電大跌，阿嬤憂形於色。不過，這回，阿嬤看著金孫帶小女朋友回家，喜出望外，金孫連忙安慰老人家，「阿嬤，不要著急，等股票漲回來，我們就結婚！」這句話很管用，不要化解了逼婚尷尬，又給了老人家有夢最美的無限希望，一箭雙雕。

今晨一大早，機場接駁車就來，目送兒子們出門，完全沒有成龍成鳳的企求，只叮嚀他們一路小心，平安健康就好。

畢竟，30歲以後的人生，任憑他們自己，自在揮灑！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。