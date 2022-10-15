擁有約400億台幣身家的澳門娛樂大亨周焯華去年底因涉嫌洗錢、跨境網路賭博等罪名被捕，安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉今年初也因非法經營賭場案遭逮。媒體報導，周焯華的案件涉及金額高達約3兆台幣，最嚴重可能被判刑33年，而周焯華和太太陳慧玲近日傳出緊急出售公司約7.3億股份，引來網友推測可能是案情不樂觀，周焯華夫婦才急忙脫手，怕被清算。

周焯華又稱洗米華，早年他靠著澳門博彩業賺得上億身家，還因此進軍演藝圈開娛樂公司，他過去有過3段感情最引人矚目，與第一任妻子楊素梅離婚後，梅開二度與原本是保險員的陳慧玲結婚，2014年爆出他牽手混血模特兒Mandy Lieu，還讓女方為他生下孩子，讓陳慧玲一度宣告要離婚，但在周焯華的哀求下，最後Mandy Lieu收下10多億分手費退出，並轉到英國生活。

公司宣布周焯華售出手上股份。（圖／取自網易娛樂）

據《環球時報》報導，周焯華一案上月正式開庭，經審理後查明周焯華的公司太陽城賭廳在菲律賓開網路賭博平台，利誘大陸民眾到參加相關賭博，嚴重擾亂金融市場秩序，而周焯華最後被控約289項罪，目前尚未有正式判決，19日開庭時周焯華在警車幫忙開路下坐著囚車到法庭，妻子陳慧玲也在場旁聽。

而周焯華被捕後，便火速辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經營澳門貴賓廳業務的太陽城博彩中介一人有限公司也在去年12月10日起正式結束公司業務，此外，太陽娛樂公告，董事會獲控股股東周焯華通知，於今年9月14至23日期間，於市場出售合共7.3億股公司股份，此後，周焯華已正式不再成為集團的控股股東，而這斷尾求生的動作，也讓外界好奇是否暗示了該案的嚴重性。