台灣維新台北市長參選人蘇煥智指前國策顧問黃承國的父親過世後，一位民進黨的立委也先去祭拜捻香；發現一堆縣市級別及中央單位的警察局長，竟然都到木柵國仔家「折蓮花紙」；黃承國今天受訪表示，對於「辱及我先人、父親，我無法容忍」，決定提告，若有任何一位基層員警，不用高階警官這麼做，他願意付一切代價。

黃承國指出，蘇煥智的指控，根本子虛烏有、胡說八道，用「傳聞」，就如此這樣大動作這樣散播，目的就是為了選舉，製造聲量，本來他不想回應，過去蘇煥智也有幾次對他攻擊，但他都不願隨之起舞。

不過黃承國說，「說我沒有關係，但是這次，蘇煥智已經辱及我的先人、父親，讓我法無法容忍」，蘇煥智從哪裡得到不正確訊息，為何要這樣做？

黃承國表示，蘇煥智的指控提到，一堆縣市級別及中央單位的警察局長，竟然都到木柵國仔家「折蓮花紙」；「不用高階警官，只要有警察來，一個基層員警來摺紙蓮花，蘇煥智的指控就算正確，我付一切代價」。他說，「政治上怎麼攻擊我都無所謂」，「但是選舉選到這樣無所不用其極，可惡，侮辱我父親絕不會原諒，很不道德」。

黃承國隨後也發聲明表示，針對蘇煥智參選人，近期一直在其臉書及新聞稿中以不實事實抹黑、攻詰本人，意圖拉抬自身的聲量，本人非參選人，原無意隨之起舞，但他抹黑之事，已涉及本人已過世之父親，身為人子，是可忍孰不可忍，我與家族親友長輩商議之後，我將委託律師對蘇煥智參選人提出告訴，以正視聽。