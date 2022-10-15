2022年初俄羅斯入侵烏克蘭，震驚全世界，也揭開全球金融市場動盪不安的序幕，而另一場抗通膨戰爭，也由此展開；不只是美國聯準會(Fed)，各國央行皆難免於這場戰役，紛紛祭出緊縮貨幣政策以對應高漲的物價。面對前有金融市場動盪不安，後有高通膨追趕，國泰世華銀行於最新發表的2022年第四季投資研究報告中指出，投資人若直接退出投資市場，恐遭通膨吞噬實質購買力。相反地，面臨升息之際，讓投資人享有較高債券殖利率的機會。除了擁有穩定現金流，更可望在經濟硬著陸風險升高時，為資產撐起一把保護傘。

近來國際貨幣基金組織(IMF)持續下修今、明兩年經濟增長預期，對於2022年的經濟發展趨於悲觀，主因除了中國經濟下滑影響全球景氣，美國消費者支出低於預期也衝擊趨於疲弱的疫後世界。另一方面，雖然通膨走勢終將放緩，但俄烏戰爭導致歐洲降低進口俄羅斯天然氣、主要國家勞動力市場比預期緊俏等變數，皆使通膨預估屢屢上修。

國泰世華銀行分析，全球景氣雖然放緩，但總經數據尚未全面下行，因此對於物價降溫的力道有限。就美國聯準會(Fed)官方立場而言，基於追求通膨率回到2％的目標，於日前舉行(9/21)的利率決策會議中再度升息三碼，並強調維持緊縮的政策步調。此外，美、歐、日三大央行的資產規模也已從高位逐漸走降，與去(2021)年規模相比，更呈現負增長的狀況，顯示過往當金融市場表現不佳時所仰賴的「央行賣權」出手救市，目前仍將缺席。

美國期中選舉將於11月登場，依目前民調表現，民主黨全面執政可能面臨挑戰，共和黨可望掌眾議院多數，因此拜登總統的後半任期在兩黨角力下，恐難期待政策利多出現。再者，隨景氣趨緩，後續仰賴企業財報表現進而拉抬股價恐有難度，因此過往美股發生的V轉行情或許難以再現，建議投資人仍應有長線持有的心理準備。

債市方面，貨幣政策基調仍維持緊縮不變，因此短線上殖利率確實容易隨數據優於預期、聯準會官員鷹派談話而有所回升。對照「長短利差」走勢，每當長短利差趨平，往往諭示升息循環越近尾聲。以史為鏡，觀察1984年後，每當升息屆頂前後，殖利率往往反轉趨下。故隨時間流逝，長天期公債殖利率轉向下行的機率越升高。

綜觀2022年第四季投資思維，國泰世華銀行指出，受景氣下行影響，目前股市仍處築底階段，股市若逢反彈 , 建議持有股票部位過高的投資人，或可適度調節資產配置比重。債市方面，雖然近期避險氛圍下有利短債吸引資金停靠，但隨升息屆頂，長債殖率轉偏下行，不妨逐漸拉長購債天期，並以高信評的債券為佳。匯市方面，在目前美國聯準會(Fed)緊縮立場尚未鬆動、市場避險情緒高漲下，美元多頭態勢尚未逆轉，未來一季新台幣匯價弱勢格局不易改變。