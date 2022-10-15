清水區長蔡慶生宛如置身海底世界。（清水區公所提供）

清水高美溼地木棧道入口處進行彩繪，宛如將海底世界搬上陸地來了。（清水區公所提供）

清水高美溼地木棧道入口處進行彩繪，宛如將海底世界搬上陸地來了。（清水區公所提供）

美溼地木棧道入口處原本非常單調，清水區公所進行3D彩繪。（清水區公所提供／陳淑娥台中傳真）

清水高美溼地是全台遊客必訪景點之一，更是網美拍照打卡勝地，近期木棧道前斜坡道出現新亮點，由入口處往內延伸像從淺灘走至深海，章魚、海豚、螃蟹、蛤蜊等熱情迎賓，讓遊客置身在海底世界。清水區公所指出，希望藉由3D彩繪呈現溼地之美，讓更多人暢遊海線清水。

清水區長蔡慶生表示，高美溼地入口處斜坡道原本單調，公所找來原創藝術家進行3D彩繪，由入口處往內延伸，營造淺灘走至深海驚喜氛圍，還可與栩栩如生的章魚、海豚及螃蟹等生物進行互動，連他踏入後，都感覺彷彿置身在冒險的海洋世界中。

設計團隊指出，入口處預以「白海豚」作為主角，營造出溫和的海豚迎賓意象，並與鄰近台中海生館相呼應；而赤嘴蛤好像浮在空中，遊客可站在蛤蜊上拍照互動。另大章魚相當討喜及吸睛，大鯊魚則呈現深海神祕感大獲遊客喜愛。

「哇！鯊魚、海豚、章魚、螃蟹都上岸了」。林小姐驚嘆說，只是帶小孩來逛逛，沒想到有了意外收穫，醜醜的斜坡道竟蛻變成海底世界，令人相當驚艷。小弟弟開心喊叫，「站在大章魚爪的盤子上，感覺就像要被吞噬一樣，超逼真的。」

清水區公所指出，彩繪工程於8月19日開工，目前已幾近完工，預計近期會大功告成，盼創造國際景點打卡新地標，邀請遊客一起暢遊海線清水。