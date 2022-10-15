美股13日上演1500點驚奇大逆轉行情，但周五（14日）立馬被打回原形，四大指數全軍覆沒。雖然大型銀行財報憂喜參半，但10年期美債殖利率跳升逾4%及經濟衰退風險升高，市場賣壓再度湧現，道瓊指數下跌400點，跟台股連動較高的費半指數狂殺4%以上，其中台積電ADR也重挫4%，完全吞掉前一天漲幅，周五台股交易的台積電飆漲4.3%（或17元）、收在412元。值得留意的是，周五台指期夜盤又跳水大跌285點、失守萬三大關，在國際利空未完全消化下，下周台股恐再度回測前低12809點。

美國商務部周五公布，9 月零售銷售數據持平，低於市場預期成長0.2%，前值為0.3%。8 月數字由初值成長 0.3%，上修至成長0.4%。9月零售銷售數據顯示，在數十年來最嚴重的通膨環境下，消費者對非必需品的購買變得更加謹慎。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增8.2％，超出市場預期的8.1％，其中核心CPI年增率飆升至6.6％，創逾40年來最大增幅，凸顯通膨壓力仍相當沉重，這也強化外界預期聯準會（Fed）將在11月連續第4次升息3碼的可能。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前也警告，透過升息壓制通膨的同時，Fed不可能讓美國經濟「軟著陸」，他預估，美國將在未來6到9個月內陷入衰退。

美股又迎來黑色星期五，四大指數全盤皆墨。道瓊指數下跌 403點（或 1.34%），收 29634點；那斯達克指數下跌 327點（或 3.08%），收 10321點；標普 500 指數下跌 86點（或 2.37%），收 3583點；費城半導體指數下跌 100點（或 4.46%），收 2162點。

五大科技巨頭骨牌全倒。亞馬遜狂殺5%最慘烈；蘋果暴跌 3.22%；Meta（原臉書）挫跌2.71%；Alphabet（Google母公司）下跌 2.52%；微軟下殺 2.42%。

費半成分股又成重災區。輝達（NVIDIA）重摔6.13%；超微（AMD）慘殺 5.09%；應用材料大跌 5.79%；德儀下跌 3.89%；高通下跌 2.58%；英特爾跌1.93%。而台股ADR部分，台積電 ADR大跌 4.05%至63.92美元，距前低62.32美元僅一步之遙；聯電 ADR小跌 0.17%。

多家大型銀行財報紛紛出爐，摩根大通Q3營收327億美元、每股盈餘3.12美元，富國銀行Q3營收195.05億美元、年增4%，均優於市場預期；摩根士丹利Q3淨營收130億美元，花旗集團Q3營收185億美元，每股盈餘1.63美元，這兩家令市場失望。

瑞銀投資長 Mark Haefele指出，聯準會多項激進緊縮政策，拖累美國經濟陷入衰退風險飆升，企業獲利前景遭受負面衝擊。

美銀分析師 Michael Harnett 認為，周四通膨數據出爐，美股驚天大漲只是熊市反彈，美國股市要到2023年才會築底，在聯準會做出讓步之前，投資人還需要承受更多的經濟和市場痛苦。