苗栗又傳霸凌事件！近日網路流傳一段一名國中男同學遭多名少年毆打開扁，甚至有人亮刀恐嚇的影片，引發譁然。施暴過程被被拍下並上傳網路，事件因此曝光；苗栗縣竹南警分局表示，已於14日通知6名少年涉案少年在家長陪同下到案說明，全案依違反聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及少年事件處理法送辦。

影片中，被害男學生穿著體育服手無寸鐵的站在空地上，一群少年在一旁不斷叫囂，甚至還有人持西瓜刀不斷比劃恐嚇，隨後一名穿著黑色外套的男學生朝被害男學生猛踹一腳，其餘人員見狀隨即蜂擁而上狂毆。由於對方人多勢眾，男學生毫無反擊能力，整個施暴過程被拍下並上傳到網路，霸凌事件才因此曝光。

據了解，涉嫌帶頭施暴的少年與被害男同學就讀不同國中，少年因日前聽到就讀國一的女友，指稱曾與被害男同學在小學時曾有過節，便將男同學約到學校鋪近旁的菸酒製瓶廠旁空地，撂人開扁他；被害男同學當晚也在家長的陪同下到派出所報案，並提出恐嚇、傷害等告訴。

竹南警分局表示，該起事件發生於11日，已掌握相關事證及所有涉案人身分，並逐一通知涉案的少年在家長陪同下到案說明。全案依違反聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及少年事件處理法送辦。