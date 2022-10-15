24歲馬來西亞蔡姓女大生命案，警方在案發後，先在凶嫌陳男家中查扣3隻手機、女方家中則發現2手機及1平板電腦，因陳男當時在急救，目前則在恢復室觀察，沒有提供密碼，專案人員經連夜加班，目前已將手機的密碼全部解開，現正比對雙方的對話、簡訊，進一步釐清案情真相。

陳男曾含糊向警方表示，他與蔡女有交往，女友之前多次輕生失敗，所以拜託他幫忙，12日他前往女友大東路租屋處，13日勒斃她後返回鶯歌住處，越想越難過，決定吞藥隨她而去，因為是單方面說法，陳的證詞真實性成疑。

陳男後來送醫洗胃撿回一命，目前仍無法做筆錄，警方先在他住處查扣3隻手機，蔡女家中則發現2隻手機、1個平板電腦，因2方都無法提供密碼，專案人員這幾天連夜加班，透過數位鑑識技術，15日已將所有手機的密碼解開。

據了解，陳男3隻手機查扣時都有開機，平時都有正常使用，蔡女因從事平台直播、經營IG，內含大量的影像檔，容量較為龐大，警方以演算壓縮成映像檔，相關對話及影像，目前正由專案人員分析比對，進一步釐清兩人關係及案發細節。

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