健康家庭幸福台東無菸親子健走活動15日在台東森林公園登場，吸引逾千位民眾報名參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

健康家庭幸福台東無菸親子健走活動15日在台東森林公園登場，吸引逾千位民眾報名參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

菸品是健康危害的頭號殺手，健康家庭幸福台東無菸親子健走活動15日早上在台東森林公園登場，吸引逾千位民眾報名參與，民眾透過闖關遊戲、有獎徵答認識無菸環境，營造無菸家庭。

活動上午8點展開，首先為子宮頸抹片新車揭幕儀式，雖然一早飄著小雨仍不減民眾熱情，不少親子檔一起撐著傘完成健走。現場除菸害防制、家庭健康護照摸彩及線上健走活動頒獎外，另設有各項設攤宣導、闖關遊戲、有獎徵答等互動。

衛生福利部自7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查，台東縣衛生局表示，台灣是世界第1個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，呼籲吸菸民眾應接受戒菸服務，找回自身的健康，平日應注意肺部的健康狀況及做好定期篩檢。

台東縣衛生局表示，藉由此次無菸公園親子健走活動，讓民眾透過各種宣導過程認識台東無菸公園，營造無菸家庭，強化吸菸與二手菸致命危害的認知觀念及不使用任何形式的菸品，建立健康識能，強化親子互動及凝聚力，增進家庭成員健康，實際落實無菸環境，營造無菸城市。

台東縣衛生局指出，截至今年9月止，全台東縣共有109處無菸環境，如知本森林遊樂區、小野柳遊憩區、卑南文化公園、台東市森林公園、海濱公園等。為營造無菸環境，規畫無菸街道、公園、校園周邊為無菸場域，喚起大眾對二手菸害的重視與關注。