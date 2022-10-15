蔡其昌（右）肯定王朝坤一心掛念后里大型醫院，他和前立委洪慈庸聯手爭取。（本報資料照片）

年底九合一大選進入倒數，中選會14日召開會議審查通過直轄市長、直轄市議員選舉候選人資格。台中市議員共133人登記，第四選舉區現任市議員王朝坤因違反農會法被判緩刑並保護管束，因執行未畢依選罷法不能登記為候選人；王朝坤對此表示錯愕，將與律師研究後續動作。第六選區林義偉雖因酒駕宣佈退選，因他已完成登記且資格審查通過；市議員選戰共132名候選人搶攻65席。

台中市第四選區(豐原、后里)原有12人登記參選角逐5席，隸屬台中市一級戰區，登記問鼎連任的王朝坤為無黨籍，評估連任實力雄厚；國民黨市長候選人盧秀燕及民進黨市長候選人蔡其昌都爭相拉攏；他多次和藍、綠兩位市長候選人同台，卻被取消參選資格，讓支持者錯愕不已。

豐原、后里現任市議員有國民黨籍陳本添、張瀞分，民進黨的謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人都爭取連任；另新人有時代力量傅智恒、民進黨新人廖芝晏、國民黨邱愛珊、台灣基進黨陳若庭，還有民進黨前議員翁美春脫黨參選，豐原區農會總幹事蔡森揚女兒蔡怡萱也以無黨籍參選等，呈現參選大爆炸。

政壇人士分析，備受關注的是國民黨老將張瀞分及新秀邱愛珊兩將競逐；民進黨的謝志忠與廖芝晏，將面臨傅智恒、陳若庭、翁美春等泛綠選將力挑，競爭十分激烈。王朝坤無法參選連任，對何黨何人有利？各路人馬都磨刀霍霍，將展開一場激烈的選票拉鋸戰！