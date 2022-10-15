京都橘高校吹奏楽部令人感動的女孩 。（YT/樂樂愛搗蛋(不給糖就搗蛋)）

日本京都橘高校「橘色惡魔」今年國慶被邀請到台灣演出，精采表演讓不少台灣人瞬間變粉絲，近日有網友翻出過去橘高校吹奏樂部過去的表演，發現吹奏隊中有一位「義肢女孩」，隨著隊伍完美做出許多高難度的跳躍動作，讓不少網友淚崩直呼，這個小女生太棒了，盡力把事情做到完美的精神很值得學習。

一名網友在YouTube上分享，京都橘高校吹奏樂部在2015年參加「全日本行進管樂大賽」，最後獲得金獎的好成績，樂隊中竟然有一名「義肢女孩」，只見她全程隨著隊伍一起又吹又跳，滿滿鬥志的表現，讓不少觀眾看了深受感動。

綜合媒體報導，「義肢女孩」名叫金丸仁美，她從小就在音樂的薰陶下長大，過去經常因為左膝下沒有小腿感到自卑，因此平常都穿著長褲掩蓋腳義肢，後來她努力改變，如願進入京都橘高校念書，並成為該校吹奏樂部的114期學生。當時吹奏部的部長石田亞海說「我們都不介意你的腿，你可以和我們一樣一起表演。」

而金丸仁美在高中生涯中，也一直積極參與演出，她曾經去過美國迪士尼的巡遊，也參加過美國玫瑰花車的遊行隊伍，並受邀在美國大學美式足球賽玫瑰碗表演，當演出完畢以後，還曾被邀請到台上接受採訪。

影片曝光後，讓不少網友熱烈討論，「台灣人會這麼喜歡你們真的不是沒道理的，你們太令人敬佩了」、「在夏威夷那場看過她，本以為是受傷還出來表演，很有日本精神。沒想到是裝了義肢，真的很了不起」、「真的感人啊！日本人盡力把事情做到完美的精神很值得台灣人學習」、「這位小女生真的超棒，裝著義肢全程表演，能有這麼強大的意志力，不畏懼他人眼光真的不簡單」。