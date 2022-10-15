台灣之聲董事長許榮棋，告發陳時中涉嫌貪污。（翻攝許榮棋臉書）

高端疫苗購買價格一直引發社會疑慮，台灣之聲董事長許榮棋，15日依貪污罪告發前衛福部長陳時中，他表示日前收看政論節目，裡面ACIP召集人李秉穎公開表示，「疫苗1劑好像賣1000多元」 ，另據高端財報，出貨價為723元，中間高達13億餘元的價差，到底被人賺走？因此他要告發陳時中貪污。

許榮棋表示，13日東森政論節目「關鍵報告」中，名嘴黃世聰表示，根據高端2021年財報，疫苗出貨448萬劑，總價32.75億元台幣，平均為每劑723元，醫師李秉穎隨後說，疫苗1劑好像賣1000多元。依據違約金換算每劑1028元，價差305元。

許認為，兩相比對，價差高達13.664億元（305元X448萬劑），這些錢落入何人口袋？敢這樣大賺防疫國難財？顯然當時的衛福部長兼疫情指揮官的陳時中，涉嫌不法罪嫌重大。

許榮棋15日告發陳時中貪污，根據東森節目及剪報，要求台北地檢署保全證據，偵辦發防疫財的不法之徒，他也在臉書貼文，強調「13億多到底到誰口袋？不講清楚陳時中就等著被棄保！」