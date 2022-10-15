中選會昨公布公職候選人財產申報，台北市長主要三個參選人，都背千萬房貸，但只有民進黨參選人陳時中在台北市有房產；陳時中今受訪表示，「自己在財產上的處理也不好，本來要退休了，結果進到衛福部沒時間處理，變成套牢」。

對於陳時中日前接受專訪提到他身上布滿防疫箭靶，被台北市長柯文哲大酸「不能享受光環又喊後悔」。陳時中今受訪表示，沒辦法認同以爭功諉過的方式評論防疫作為，疫情期間大家一起努力，全民一心，努力防疫，沒有爭功諉過。

陳時中今天上午與蔡英文總統、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安一同出席葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，蔣萬安在蔡總統尚未抵達前就先離開，黃珊珊則是與蔡總統、陳時中一起參拜後也提前離開。

陳時中被問到，防疫仇恨值近日一直被提起；他說慢慢地大家理性的成分會越來越高，比較正確的評價，「我也希望大家好好支持我」。

談到在台北市貸款買房一事；他說，台北的房價是高，所以要分成幾個方面，從社宅面，要達到所謂的世界標準6％的社宅提供；社宅的租金部分要降10％，對國家補助租金補貼，每戶增加1500元，在在都希望能減輕年輕人在住的負擔。