漢翔(2634)在美國與GE Gas Power公司舉行航改型燃氣渦輪發電機組「維修在地化」及「混氫發電應用」合作備忘錄簽署儀式。漢翔由胡開宏董事長出席，GE則由GE Gas Power亞洲區總裁Ramesh Singaram代表簽署，同時由我國經濟部長王美花及美國商務部助理部長Venkataraman擔任共同見證人。

全球各國為了因應國際減碳趨勢，紛紛制定淨零碳排政策，由於氫氣燃燒僅會產生水，不會產生碳，因此無二氧化碳污染的疑慮，被視為終極潔淨能源。日前發布的台灣氫能政策顯示，經濟部已籌設氫能工作小組，未來將全力協助產業了解氫能及相關商機，以促進台灣建立氫能技術及發展氫能新經濟。

漢翔響應政府政策，此次與GE簽訂航改型燃氣渦輪發電機組的MOU，強化雙方夥伴關係，除續擴大推廣既有的航改型燃氣渦輪發電機組業務，更進一步在台灣建立「維修在地化」能量，可縮短機組維修時程，提高燃氣發電自主性，更可穩定國內供電用量，亦確保台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色。除此之外，漢翔與GE將攜手合作開發燃氣混氫機組，最高氫氣含量可達85％，大幅減少碳的使用，達成淨零排放目標，本次雙方簽署MOU，將更加穩固雙方關係，共同拓展國際市場。