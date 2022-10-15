近年人氣超旺的啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）成員林襄日前捲入在吸電子菸被拍風波，她第一時間透過經紀人道歉，並表示未來會努力戒菸，對此，網友持兩派態度，而昨(14日)林襄照常出席台北時尚週活動，事後她曬出照片，有不少忠實粉絲留言送暖加油，對此，林襄也簡單回了：「謝謝」。

25歲的林襄敢穿敢秀，近來連出了兩本性感寫真，成為討論度超高的啦啦隊女神，然而日前她被拍到搭捷運通勤後，自己在路上等人時，熟練地從包包裡拿出電子菸，接著脫下口罩吞雲吐霧。對此，經紀人代為道歉做了不好示範，未來會戒菸，「雪乳戰神」郭鬼鬼則力挺她認為抽菸不是什麼大錯，「如同處女情結一樣蝦（瞎）」，網紅開水小姐認為林襄已經是大人了，應該尊重她的自主權。

林襄近來人氣旺。（圖／中時資料照片）

而林襄所屬的Rakuten Girls之後在官方臉書臉書曬出成員們穿球衣應援美照，並未刻意刪去林襄照片，更宣布樂天女孩會派出10名成員參加12月的「啦啦隊女神Hot Show」，與其他隊伍統一7-ELEVEn獅、味全龍、中信兄弟、富邦悍將在小巨蛋較勁，而樂天女孩所派出的女孩除了林襄，還有Yuri、菲菲、倪暄、穎樂、苡萱、籃籃、孟潔、Kimi、岱縈，盛況可期。

林襄回應網友。（圖／翻攝自林襄 Mizuki臉書）

鬧出吸菸風波後，林襄昨仍受邀參加台北時裝週，她曬出包緊緊的美照，表示很開心被邀請來看秀，「入場就被那整排紅色塑膠椅吸引！！現場營造的燈光、煙霧與樂聲，透過視覺、聽覺，重現鞭炮當下的傳統慶典會的氛圍。每個模特兒走秀的態度令我十分佩服振奮」，有網友打氣寫下：「水啦，加油襄」、「漂亮」、「最美的襄！加油加油」，她都親自回了：「謝謝」，並加上黃色愛心，至於討論她抽菸一事的留言，她則沒多做回應。

據《三立新聞網》報導，林襄出事後，一位曾和林襄合作過4次的攝影師也力挺她，認為抽菸是個人行為，沒有好壞，林襄私下沒有大頭症，他印象深刻的是某次冬天去西濱拍照，當天氣溫低，林襄身上衣服不多，但她沒多抱怨，也非常盡責地拍了好看的照片，事後才發現她手都冷到發白，但仍在照片裡維持最好模樣。

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