選戰進入最後一個多月，中廣董事長趙少康近日走訪各地替國民黨參選人站台。趙少康今(15)日公布這周末的行程，並表示嘉義、高雄都是民進黨執政，要成功把綠地變成藍天，確實有難度，「但我認為越難達成的事，就越要努力去做」。

嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁皆為民進黨籍，也將在這次九合一選舉爭取連任。趙少康今日在臉書表示，這周末會到嘉義幫國民黨嘉義縣長候選人王育敏站台，隔天一早直奔高雄，和國民黨高雄市長參選人柯志恩到勞工花市沿路拜票，好好的和選民互動、傾聽民意。此外，趙少康說，也將和前台北市長郝龍斌一同「上戰車」，陪同高雄市議員陳若翠一起車隊掃街，下午則是在香蕉碼頭宴會廳舉辦聽友會，跟高雄的聽友們見面。

趙少康坦言，目前嘉義、高雄都是民進黨執政，要成功把綠地變成藍天確實有難度，「但我認為越難達成的事，就越要努力去做」。他說，每一張票、每一份支持都會是他們最大的動力，一起加油，翻轉嘉義、翻轉高雄，為了民眾的福祉奮鬥，「為了我們的下一代贏回台灣！」